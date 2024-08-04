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Gündem Şehit Haniye'yi koruyamayan İran yine bildiğiniz gibi! 'Bedeli ağır olacak'
Gündem

Şehit Haniye'yi koruyamayan İran yine bildiğiniz gibi! 'Bedeli ağır olacak'

Yeniakit Publisher
2024-08-04 15:35:00 -
Şehit Haniye'yi koruyamayan İran yine bildiğiniz gibi! 'Bedeli ağır olacak'

Tahran'da Hamas lideri şehit Haniye'yi koruyamayan ve her zaman olduğu gibi İsrail'e tehditler savurup Orta Doğu'yu karıştırmakla yetinen İran'dan yeni bir açıklama geldi.

Katar merkezli Al Jazeera, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin Tahran ziyaretine ilişkin bilgilere yer verdi. Haberde Tahran yönetiminin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'ye biri Ürdün liderliğine, diğeri ise ABD ve İsrail'e yönelik iki mesaj ileteceğini açıkladı. İranlı yetkili yaptığı açıklamada, “Tahran’ın yanıtsız kalması veya sembolik bir yanıt vermesi söz konusu değil. Her türlü yanıt sert ve acı verici olacaktır” dedi.

İranlı yetkili, İsrail'in İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bu durumu kontrol altına almak için arabulucular gönderdiğini, ancak bunun faydasız olduğunu belirterek, “İsrail şu anda, Tahran'ı caydırıcılığı olmayan zayıf bir ülke olarak göstermek amacıyla İran'ı yanıt vermemeye zorlamaya çalışıyor. İsrail tüm tabuları çiğnedi ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Bunun bedelinin ağır olacağı konusunda hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

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