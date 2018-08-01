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Şehit eşi ve babasına böyle destek verdiler: Meclis'teki kahpeleri sevindirme

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Astsubay'ın eşi ve oğlunun cenaze töreninde acılı babaya Kandil'in siyasi temsilcilerini kastederek "Sevindirme Meclis'teki kahpeleri" sözleriyle destek olundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:16
Şehit eşi ve babasına böyle destek verdiler: Meclis'teki kahpeleri sevindirme

Dün akşam saatlerinde bölücü terör örgütü PKK, Hakkari Yüksekova'da görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı, bombalı saldırıyla şehit etti.

CENAZE TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Şehit anne ve 11 aylık bebeği için Sivas'ta düzenlenen cenaze töreninde tabutun başına gelen acılı baba Serkan Karakaya'ya destek olan yakınları, PKK'nın siyasi temsilcilerini kastederek "Dik dur, sevindirme Meclis'teki kahpeleri, PKK'yı destekleyenleri." dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:16
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