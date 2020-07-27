  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret eden kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:15:58 -
Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret eden kişi serbest bırakıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi E.S, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı