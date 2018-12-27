Şehit emniyet müdürünün yerine atanan isim belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Adana Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Göllüce, Karabük Emniyet Müdürlüğüne Sırrı Tuğ, Siirt Emniyet Müdürlüğüne ise Saruhan Kızılay getirildi.

Şehit edilen Verdi'nin yerine atama

Söz konusu atama kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Gürsel Yıldız, Antalya Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Murat Ulucan, Muş Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne ise Ahmet Selçuk Okumuş'un ataması gerçekleştirildi.

Öte yandan 11 Aralık'ta bir polis memuru tarafından makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.