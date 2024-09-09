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Yaşam Şehit düştüğü gün eşi doğum yaptı
Yaşam

Şehit düştüğü gün eşi doğum yaptı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 03:10:00 -
Şehit düştüğü gün eşi doğum yaptı

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı aynı gün doğum yaptı.

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) acı haberi, Isparta’da yaşayan ailesine ulaştı.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın acı haberi, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin annesi Ayşe Büyülçaylı’nın yaşadığı 5 katlı binanın son kat dairesine Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin annesi Ayşe ile babası Osman Sacit Büyükçaylı üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı’nın, bu akşam Balıkesir’de doğum yatığı öğrenildi. Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi.

 

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