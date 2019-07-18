Şehit diplomat Osman Köse törenle uğurlandı
Erbil'de yemek yediği restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomat Osman Köse, başkent Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 18:00
Irak’ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse için Ankara’da cenaze namazı kılındı.
Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit diplomat Osman Köse’nin cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP genel Başkanı Mustafa Destici ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
YORUM YAZ