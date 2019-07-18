0553 313 94 23

Şehit diplomat Osman Köse törenle uğurlandı

Erbil'de yemek yediği restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomat Osman Köse, başkent Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:00
Şehit diplomat Osman Köse törenle uğurlandı

Irak’ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse için Ankara’da cenaze namazı kılındı.

Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit diplomat Osman Köse’nin cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP genel Başkanı Mustafa Destici ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:00
  1. Ankara
  2. Şehit diplomat Osman Köse’nin
  3. Erbil saldırısı
  4. cenaze töreni
  5. cenaze namazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya’da en çok fitre Lüleburgaz’dan toplandı
    1. Trakya’da en çok fitre Lüleburgaz’dan..
    2. Madrid’de Türk dış politikası anlatıldı
    3. Çınar, “Sele maruz kalan..
    4. GÜNCELLEME - Afganistan'da emniyet..
    5. Seyir halindeki araçta yangın çıktı,..
    6. YKS istatistikleri açıklandı
    7. Adana’da sağanak yağış su baskınlarına..
    8. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak
    9. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16..
    10. İzmir'de terör operasyonu
    11. Şehit diplomat Osman Köse törenle..
    12. Marmaris’te ’TerörleMücadele..
    13. Türk tiyatrosunun ödüllü yazarı Tuncer..
    14. ATV ile cami duvarına çarptı, olay..
    15. Adıyaman Belediyesi’nin haşere İle..
    16. ABD'den Trump'a Türkiye uyarısı: İşler..
    17. Silvan’da yaya geçitleri yapılıyor
    18. Otomobilde sıkışan sürücüyü polis..
    19. Çorlu’da ilçe koordinasyon toplantısı..
    20. Kıyıya vuran balinaları kurtarma..
    21. Define avcılarına suçüstü
    22. Çukura düşmemek için direksiyonu..
    23. ATV ile gezi ölümle bitti
    24. Osmanlıspor'da ayrılık
    25. Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi
    26. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    27. Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı
    28. Karaman’da otomobille motosiklet..
    29. Gece denize giren kadının cesedini..
    30. Afganistan’daki saldırıyı Taliban..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’