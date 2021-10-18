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Eğitim Şehit çocuklarına eğitim desteği ne kadar? Şehit çocukları eğitim desteğini nasıl alacak?
Eğitim

Şehit çocuklarına eğitim desteği ne kadar? Şehit çocukları eğitim desteğini nasıl alacak?

Şehit gazi çocuklarına ne kadar eğitim desteği veriliyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şehit ve gazi çocuklarına 2021-2022 eğitim öğretim yardımı yapılacağını duyurdu. Peki, eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Kimler eğitim yardımı alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:40:00 -
Şehit çocuklarına eğitim desteği ne kadar? Şehit çocukları eğitim desteğini nasıl alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şehit ve gazi çocuklarına 2021-2022 eğitim öğretim yardımı yapılacağını duyurdu.

Şehit çocuklarına eğitim desteği ne kadar? Şehit çocukları eğitim desteğini nasıl alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, “Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, “Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

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