Şehit cenazesinde sırıtandan bu beklenirdi! Özgür Özel Şebnem Korur Fincancı'yı sahiplendi

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Fincancı bugün terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Başsavcılık'tan açıklama

Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili Başsavcılık'tan da açıklama geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: ''20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur.''

CHP'DEN İLK TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ



Bebek katili terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan ve Mehmetçik'e iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına CHP adına ilk tepki ise Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Fincancı'yı sahiplenen CHP'li Özel, utanmadan sıkılmadan şu ifadeleri kullandı:

"Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez"