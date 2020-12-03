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Siyaset Şehit cenazesinde gülen CHP'liler, teröristlere ağlıyor
Siyaset

Şehit cenazesinde gülen CHP'liler, teröristlere ağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'ya dil uzatan CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesinde güldüğü görüntülere dikkat çekti. Bu görüntüler CHP'lilerin terörist cenazesinde ağıt yaktığı görüntüleri hatırlattı. Peki şehit cenazelerinde gülen, teröristlere ağlayan CHP Türk ordusunu neden hedef alıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:13:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehide gülen CHP'nin teröristlere ağladığı anları yüzlerine vurdu. CHP'nin nefret siyasetinde yeni hedef ordu mu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarımızdaki terör operasyonlarına dahi karşı çıkan CHP, Türk ordusuna saldırmaya başladı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'satılmış ordu' ifadelerine destek veren Kılıçdaroğlu tepki çekti. Peki CHP'nin TSK'nın başarılarından neden rahatsız?

Terörle mücadelede başarıyla adından söz ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya ve Suriye'de de tarih yazdı. Türk ordusunun her başarılı adımı ise CHP'yi rahatsız etti.

CHP'liler şehit cenazelerinde gülüyor

Şehit Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde gülerken kameralara yakalanan CHP Mersin Milletvekili Başarır ve Şehit Mustafa Kozak'ın cenaze töreninde gülen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı.

Türk milletinin hassasiyetlerini çiğneyerek her seferinde halkı kin ve düşmanlığı sürüklemeye çalışan CHP, bu kez doğrudan Türk ordusunu hedef aldı.

Teröristlere ağlıyorlar

Türk evlatlarının vatanları uğruna can vermelerini gülerek karşılayan CHP, teröristlerin cenaze törenlerinde yas tuttu. Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi'nin terörist cenazesindeki görüntüleri Türk milletinin hafızasında yerini koruyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da teröristleri savunmasına rağmen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek görmesi halkı çileden çıkartmıştı.

CHP'li vekilin 'satılmış ordu' ifadesi

2018 yılında şehit cenazesinde gülen CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın 'satılmış ordu' sözleri Türkiye'nin tepkisini çekti. Bu ahlaksız iftiranın CHP kanadı tarafından benimsenmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

"CHP, Türk ordusunu başarılı terör operasyonlarından dolayı mı hedef alıyor?" soruları akıllara geldi. Ordusu ve emniyet teşkilatı ile gurur duyan Türk milleti, "CHP TSK'nın başarısından neden rahatsız?" ifadeleriyle eleştirdi.

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