0553 313 94 23

Şehit Bedirhan, annesiyle cennete uğurlandı

Hakkari Yüksekova'da astsubay eşini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Minik Bedirhan ve annesi son yolculuğuna uğurlandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:51
Şehit Bedirhan, annesiyle cennete uğurlandı

Hakkari Yüksekova'da astsubay eşini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristler tarafından kullandığı aracı patlatılarak 11 aylık bebeğiyle birlikte şehit olan Nurcan Karakaya ve bebeği, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan anne Nurcan ve oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenaze törenine katılmak üzere Sivas'ın Şarkışla ilçesine geldi.

ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne ve bebeğinin cenazesine katılmak üzere Ankara'dan helikopterle Sivas'a geldi. İlçe Stadyumuna inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Şarkışla Kaymakamlığı'na geldi. Burada saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'ya sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti. Erdoğan, diğer aile üyelerine de başsağlığı diledi.

İKİ CAN PARÇAMI VERDİM, VATAN SAĞOLSUN

Karakaya, cenaze töreni alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Vatan için iki can parçamı verdim, hediye ettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz de en kısa zamanda intikamını alacaktır." ifadelerini kullandı. Eşinin ziyaretinin doğum günü amacıyla olmadığını dile getiren Karakaya, "Sürpriz bir ziyaret yapmış, 2 saat oturduk birlikte. 15 dakika sonra da indi zaten, 15 dakika sonra patladı." diye konuştu.

Başkan Erdoğan cenaze merasiminde şu ifadelerde bulundu:

Şehidemiz kardeşimize ve evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamlarını söylemeye gerek yok. "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler" böyle buyuruyor Allah Teala. Yerleri Peygamber Efendimizin yanıdır.

Bu terör örgütünün nasıl müptezel, nasıl alçak olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunların inine girdik ve gireceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalana kadar devam edecek. Birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olarak bunlara yol açıyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. Bu mücadeleyi devam edeceğiz. İdam konusunda hassasiyetimi biliyorsunuz. Meclis'ten geçerse bunun benim onaylamama gibi bir durumum olamaz. Bununla ilgili adımlar atacağız.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:51
  1. Sivas
  2. Ankara
  3. Hakkari
  4. Şehit bedirhan
  5. cenaze töreni

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Aslan Bedirhan Askerin oğlu Asker Bedirhan Rabbim ahirette de Anneciğinden ayırmasın seni CHP bu canlarımızı katledenlerin şakşakçılarını meclise sokmakla övünüyor . Rabbim sizi pkk itleriyle haşreylesin
  • alçaklar alçaklar 59 dk önce
    tükürün diye Akif in bir şiiri vardı o aklıma geldi tükürün bu alçakların yüzüne tükürün!!!
  • veysiveysi57 dk önce
    allah tüm terör ve destekcillerin belasını versin başınız sag olsun
  • ercanercan1 sa önce
    yapma Allah aşkınaak parti ve mhp parlementoya idam kararı için bir önerge neden sunmuyor.. istese hemen yapmazlar mı? torba yasa olunca hemen yapıyorlar.. artık konuşmayın..ne olur icraat yapın... şiir okuma devri bitmiştir... nutuk devri bitmiştir. zaten nutkunuz inanın etki etmiyor... bitti artık.. yeter artık. konuşmayın artık icraat yapın artık.. mhp zaten yanınızda akp uyuma...
  • salihasaliha37 dk önce
    APO FETÖ HANZALA BU KÖPEKLER TAKSİM MEYDANINA ASILDIĞI ZAMAN BU ÖRGÜTLERE KATILMIŞ ZAVALLI GENÇLERİN AİLELERİN YÜREĞİ SOĞUYACAK
  • Leman CanlılLeman Canlıl1 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız. İdam gelirse onayların diyor. Sahi İdamı meclise kim getirecek. 6OO milletvekilimi getirecek Bir Bilsek bu İdamı getirmiyenleri.
  • DERSAMODERSAMO1 sa önce
    BAKIN YAPTIGINIZA CHP LI KATILLER MECLISTEKI HDP YE SÖYLÜYORUM YA SIZ YA BIZ COCUK KATILLERINE ASLA IZIN VERILMEZ BU PARTILERE OY VERENLER SIZLERINDE KÖKÜNÜZ KURUSUN PKK YA COCUKLARI ÖLDÜRMESINE IZIN VERDINIZ.
  • MELİK SERÇEÖNÜMELİK SERÇEÖNÜ1 sa önce
    konuşma devri çoktan bitmiştir. nutuk devri bitmiştir. icraat zamanı çoktan geçmiştir.. teröristlerin katlettiği insanların cenaze töreninin görmek istemiyoruz.artık.. olmaz mı...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri teslim oldu!
  1. Terör örgütü DEAŞ'ın lideri teslim oldu!
  2. Bahçeli'den kalleş saldırıya çok sert..
  3. Lenfoma hastalığı nedir? Nasıl tedavi..
  4. Gece körlüğüne dikkat!
  5. Şehit eşi ve babasına böyle destek..
  6. Türk büyükelçi ABD'den mesaj verdi:..
  7. ''Ülkeden ayrılmayan mültecileri vurun''
  8. Şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın adı..
  9. Çare Derneği 2018 Kurban Bayramı'nda..
  10. Perakende mağazacılıkta Aktüel Ürün..
  11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hakkın..
  12. Erdoğan'dan şehit cenazesinde "idam"..
  13. TSK açıkladı! Gri listedeki terörist..
  14. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan..
  15. PKK'lı teröristten şok itiraflar!..
  16. Fatih Terim yıldız oyuncunun biletini..
  17. Sadakataşı kurbana hazır
  18. CHP muhaliflerinden 'kurultay'..
  19. Danimarka'dan skandal karar!..
  20. Milli okçumuz Mete Gazoz'dan Avrupa..
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!