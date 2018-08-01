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Şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın adı yaşatılacak

Terör örgütü PKK'nın EYP ile düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan bebek Bedirhan Mustafa'nın adıilçede bir parka verilecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:55
Şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın adı yaşatılacak

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa bebeğin isminin ilçede bir parka verileceği açıkladı. Başkan Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hakkari Yüksekova'da asker eşi Nurcan Karakaya ve henüz 11 aylık bebekleri Bedirhan Mustafa'nın şehit düştüğü saldırıyı en sert ifadelerle lanetlediğini söyledi.

TERÖRE KARŞI DURUŞUN SEMBOLÜ OLACAK

Anne ve Bedirhan Mustafa bebeğe Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Başkan Uysal, "Cuma günü toplanacak Muratpaşa Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclisinde, benim de imzamla Bedirhan Mustafa bebeğin adının ilçemizde bir parka verilmesi için gündem önergesi vereceğiz. Meclisi oluşturan siyasi partilerin de bu önergenin altına imza atacağından zerre kuşkum yok. Bedirhan Mustafa bebeğin adını taşıyacak o park Muratpaşa'nın teröre karşı o çok net, tavizsiz duruşunun da sembolü olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:55
  1. Antalya
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Muratpaşa
  5. Ümit Uysal
  6. Nurcan Karakaya
  7. Bedirhan Mustafa Karakaya

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  • Hasan aliHasan ali44 dk önce
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