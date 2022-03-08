Şehit bacısına söven Lütfü’den pes dedirten hareket

YENİ AKİT ANKARA

İYİ Parti (İP) Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 5 Kasım 2021 tarihinde, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e “Senin bacını s…” diyerek çok ağır şekilde küfretmişti.

Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasilerin sert tepkilerinin ardından, sosyal medyada Lütfü Türkkan istifaya davet edildi. Binlerce kişinin paylaşım yaptığı 'LütfüTürkkanistifa' hashtagi kısa sürede Twitter'da en üst sıralara çıktı.

Gelen tepkilere dayanamayan İP Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği ile Türkkan İP Grup Başkanvekilliği görevinden alındı. Bir süre ortalıkta görünmeyen Türkkan, daha sonra parti grup toplantılarına ve Meclis çalışmalarına katılmaya başladı.

Bir de duygu sömürüsü yapmaya kalktı!

İşte Aynı Lütfü Türkkan, şehit ağabeyinin “bacısına” ettiği galiz küfrün üzerinden henüz 4 ay geçmişken, hiç sıkılmadan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan bir mesaj yayınladı. Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toroslarda kar altında öküzle orman emvali çeken bir kadınımızın fotoğrafını paylaşarak duygu sömürüsü de yapmaya kalktı.

Lütfü Türkkan fotoğrafın altına, “Dünya Kadınlar Günü’ne dair, Anadolu’nun çilekeş kadınını anlatan en güzel fotoğraf buydu bulduklarım arasında” diye yazarak hiç çekinmeden kadınlara şirin gözükmeye çalıştı.