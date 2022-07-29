Şehit bacısına küfre öyle, ‘sürtüğe’ böyle! Meral Akşener yakayı ele verdi

Partisindeki vekil bozuntusu Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına ettiği küfür karşısında tek kelime etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Kalkışmasında ve sonrasında kendilerini ‘sürtük’ diyen tanıtanlar için kullandığı ‘sürtük ‘ifadesinden rahatsız oldu.

Gezi parkı eylemcileriyle ilgili "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." ifadelerini kullanan Erdoğan hakkında haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan Akşener, "Hanım denilince kızılıyor. Sürtük deyince problem yok" dedi.

Kendilerini "sürtük" olarak tanımlayan Gezi destekçisi kadınların açtıkları pankartları hatırlatan vatandaşlar, Meral Akşener'e "Yok öyle kaçak güreş! Hadi bunlara da cevap verseniz hanımlar" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Akşener bacılık yaptı!

Meral Akşener, Bingöl'de şehit yakınının bacısını küfreden vekil parçası Lütfü Türkkan'a sesini kırmayarak bacılık yaptı.