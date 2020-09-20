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Aktüel Şehit babasının gözü 4. diplomada
Aktüel

Şehit babasının gözü 4. diplomada

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın babası Zeki Kılınç, 4. üniversite diplomasını almak için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü’ne kayıt yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:17:00 -
Şehit babasının gözü 4. diplomada

AÜ’nün açıköğretim sisteminden 1996 yılında sosyal bilimler ön lisans diploması alan Kılınç, 2010’da ise iktisat bölümünden mezun olarak lisans diplomasını aldı. Kılınç, 56 yaşındayken de üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu’nu başarıyla tamamladı.

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