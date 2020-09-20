Şehit babasının gözü 4. diplomada
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın babası Zeki Kılınç, 4. üniversite diplomasını almak için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü’ne kayıt yaptırdı.
AÜ’nün açıköğretim sisteminden 1996 yılında sosyal bilimler ön lisans diploması alan Kılınç, 2010’da ise iktisat bölümünden mezun olarak lisans diplomasını aldı. Kılınç, 56 yaşındayken de üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu’nu başarıyla tamamladı.