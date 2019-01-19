Şehit babasını isyan ettiren karar! Mahkeme serbest bıraktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde göreve giden 28 yaşındaki polis memuru Buket Keleş'e aracı ile çarparak şehit eden panelvan aracın sürücüsü Sedat Ayverdi (28), avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası aracında, yapılan testlerde kanında ve idrarında uyuşturucu madde çıkan Ayverdi'nin serbest kaldığını öğrenen şehit babası Hamdi Keleş, duruma isyan etti.

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, olay geçen yıl 19 Kasım tarihinde akşam saatlerinde İzmir-Aydın yolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Buket Keleş, ek görev için gittiği havalimanındaki polis noktasında yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 28 yaşındaki inşaat işçisi Sedat Ayverdi yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç ile talihsiz kadın polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile 35-40 metre sürüklenen polis memuru Keleş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 8 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra şehit oldu.

Balçova'daki görevine 4 ay önce başlayan Keleş'in cenazesi ailesinin yaşadığı, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sürücü Ayverdi'nin yapılan testlerde kanında ve idrarında ecstasy ve esrar maddesine rastlanırken, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan sürücü Sedat Ayverdi, olaydan sonra hakkında çıkan tutuklama kararına avukatı aracılığı ile itirazda bulundu.

Yeniden hakim karşısına çıkacak

İtirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunan Ayverdi'nin suç vasfının değişme ihtimalinin olmadığını değerlendirerek, tutuklulukta geçirdiği süre ve alabileceği ceza miktarını göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanması için cezaevinden tahliyesine karar verdi. Ayverdi'nin soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandıktan sonra yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Kırşehir'de çay ocağı işleten ve sürücünün olaydan bir süre sonra serbest kaldığını öğrenen acılı baba Hamdi Keleş ile anne Güler Keleş karara isyan etti. Şehit babası Keleş, "Şu an bu haberi duyunca tuhaf oldum. Benim kızım insanların huzur ve güvenini sağlamak üzere göreve giderken kaza sonucu şehit düştü. Ben gereken neyse yapacağım" dedi.