Şehit babası yürekleri dağladı: Bir gün önce rüyamda gördüm
Hakkari'de teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Giresunlu Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in babası Alaattin Şahin oğlunu bir gün öncesinden rüyasında gördüğünü söyledi.20 Nisan 2019 Cumartesi 17:02
Hakkari Çukurca'da Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Giresunlu Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in babası Alaattin Şahin oğlunu şehit olmadan bir gün önce rüyasında görmüş.
"Sabah şehadet haberini aldık"
Taziyeye gelen yakınlarına şehit oğlu ile ilgili gördüğü rüyayı anlatan baba Alaattin Şahin, “Sabah rüyamda oğlumu gördüm. Kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. ‘Muradım erken geldin. Ne oldu?’ demeye kalmadan kaybolup gitti. Sonra sabah oğlumun şehadet haberini aldık” dedi.
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