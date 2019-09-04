Şehit Babası Sekin;"Külliyeye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum"

Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin,CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un devreye girmesiyle yarım kalan külliyeye sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le telefonda görüşerek teşekkür etti.

İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK’lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını önleyerek kahramanca şehit olanpolis memuru Fethi Sekin’in memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesindeki kabri yanında yapılan külliye müteahhit ve taşıyıcı firma arasında yaşanan sorun nedeniyle yarım kalmıştı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise devreye girerek durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e iletmiş, Soyer’de, yarım kalan külliyeyi en kısa sürede tamamlama sözü vermişti.

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, Milletvekili Erol ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i telefonla arayarak teşekkür etti. Soyer’le telefonda görüşen baba Sekin;"Külliyeye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. İzmir’e kışa doğru geleceğim ve mutlaka yanınıza uğrayacağım" dedi.