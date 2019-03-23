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Şehit babası Dalkılıç: 2002'den beri CHP'ye oy veriyorum, artık yeter! Haram olsun

Terör örgütü PKK'nın Beşiktaş'ta düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memuru Hüseyin Dalkılıç'ın babası Şaban Dalkılıç, "2002’den beri CHP’ye oy veriyorum. Artık yeter." dedi. Şaban Dalkılıç, "İP Parti ve CHP'li yöneticilere sesleniyorum. Bugüne kadar size oy verdim. Bunlar haram olsun. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz." ifadesini kullandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:01
Şehit babası Dalkılıç: 2002'den beri CHP'ye oy veriyorum, artık yeter! Haram olsun

PKK'lı teröristlerin İstanbul'un Beşiktaş'ta düzenlediği çifte bombalı terör saldırıda şehit düşen polis memuru 33 yaşındaki Hüseyin Dalkılıç'ın İzmir'de yaşayan babası Şaban Dalkılıç, terör örgütü PKK'nın arka bahçesi olan HDP ile kirli ittifak kuran CHP ve İP'ye sert tepki gösterdi. İstanbul Beşiktaş'taki ve İzmir Bayraklı Adliyesindeki saldırılarının arkasında HDP'lilerin olduğunu öne süren Dalkılıç, "Bu saldırıyı düzenleyen teröristlerin geçmişine baktığımızda Güngören, Esentepe, Esenler, Bağcılar, Pendik ve Arnavutköy teşkilatlarında çalışmış olduklarını görebiliyoruz. Bunları ben iddia etmiyorum. Sanıklar ifadelerinde söylüyorlar." dedi.

Dalkılıç şunları söyledi:

"CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyeceğim"

"Ben geçmişte CHP'ye oy verdim. 2002'den beri CHP'ye oy veriyorum. Son seçimde de İP'ye oy verdim. Ama bu seçimde bunlara oy vermeyeceğim. Koltuk sevdası için bir yanlarına HDP'yi, bir yanlarına da mezhepçi yapılanmayı almışlar. Çok renk ne demek? Bunu açıklasınlar. Atatürkçülere de soruyorum. Çok renk ne demek? Oy için bölücülerle nasıl işbirliği yaparlar? Bir koltuk için değer mi? İP'li ve CHP'li olup da oy vermeyecek çok kişi tanıyorum.

"Şehit sayısı arttıkça HDP'liler göbek atıyordu"

Oğlum orada trafik polisiydi. Onu şehit edenler HDP'liler. Hepsi HDP'nin İstanbul teşkilatlarında görev yapmış kişiler. Patlamanın ardından şehit sayısı arttıkça HDP'liler göbek atıyordu. Sayın Tunç Soyer, Sayın Kılıçdaroğlu bu 'çok renk, çok sesi' bana bir açıklayın.

"Haram olsun"

İP Parti ve CHP'li yöneticilere sesleniyorum. Bugüne kadar size oy verdim. Bunlar haram olsun. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz. PKK ve mezhepçi yapılanma İzmir'i ele geçirdi. Gözleri kör olmuş bunların. Koltuk için her şeye kör oluyorlar ama değmez. Atatürkçülüğün belli kuralları var" dedi.

Murat Durmaz'ın annesi: Yazıklar olsun

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 22 Ağustos 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın annesi Fatma Durmaz CHP-HDP ittifakına tepki gösterdi. Acılı anne, "Yapılan bu kirli ittifak, oğlumun acısı dinmeyen yüreğimi bir kez daha parçaladı. Bunu kabul edemiyorum ve yazıklar olsun diyorum" dedi.

Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmasınlar

Bir şehit babası olarak iki partinin yaptığı ittifakı kabullenemediğini söyleyen baba Davut Durmaz ise "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmasınlar" diye konuştu. Şehidin ağabeyi Osman Durmaz'da, "Bu ittifakların Türkiye'nin huzur ve güven ortamını tehdit ettiği açıkça ortada. CHP ile HDP'nin kirli ittifakı Türkiye'de beka sorununu güvenlik sorununa çevirir. Şimdi, düşmanlarımıza karşı birlik olma zamanı" dedi.

"HDP ile birlikte oldukları müddetçe kapımıza gelmesinler"

Kilis'e 3 yıl önce düşen roket parçalarını imha ederken meydana gelen patlamada şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Murat Mimiroğlu'nun Giresun'da yaşayan babası Mustafa Mimiroğlu, CHP-HDP ittifakı ve CHP listelerinde terör örgütüyle bağlantılı isimlerin yer almasına tepki gösterdi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan baba Mimiroğlu, "Bizim çocuklarımızı şehit edenlerle, vatana kast eden zihniyetle siyaseten bir araya gelmek ihanettir. HDP'yle birlikte oldukları sürece kapımıza gelmesinler bizden alacakları oy değil ancak suratlarına atacağımız tükürük olur" dedi.

Kaynak: Sabah

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:01
  1. Kilis
  2. Tunceli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Giresun
  6. Şaban Dalkılıç
  7. Hüseyin Dalkılıç
  8. Murat Durmaz
  9. Fatma Durmaz
  10. CHP
  11. HDP
  12. İYİ Parti
  13. ittifak
  14. PKK

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  • NurNur48 dk önce
    Akıl parayla değil kullanın aklınızı chp kötülüklerin anası bu ülkenin geri kalmasının yegane sebebi

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