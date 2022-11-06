Şehit ateşi Konya'ya düştü! 2 ay önce evlenmişti
Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın Konya'daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın ailesine acı haber ulaştırıldı.
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.
Yaklaşık 2 ay önce evlenmişti
Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya’nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.