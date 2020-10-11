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Aktüel Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı'nın cenazesi Çorum'a getirildi
Aktüel

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı'nın cenazesi Çorum'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:07:00 -
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı'nın cenazesi Çorum'a getirildi

AMASYA (AA) - Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi, memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

Ağrı'da Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesini Merzifon Havalimanı'nda, şehidin annesi Şerife Dede, babası Hüseyin Dokumacı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kara yoluyla İskilip'e getirilen şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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