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Şehit annesinin isteği yerine geldi

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un 69 yaşındaki annesi Vahide Elibol’un isteği yerine geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:51:30 -
Şehit annesinin isteği yerine geldi

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un 69 yaşındaki annesi Vahide Elibol’un isteği yerine geldi.


Samsun’un Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’nde ikamet eden şehit annesi Vahide Elibol’u üç ay önce Kızlan İlkokulu Müdürü Ayhan Dodur ziyaret etmiş, şehit annesi Dodur’dan okula oğlunun isminin verilmesini talep etmişti. Şehit annesinin yazdığı dilekçeyi alan Okul Müdürü Ayhan Dodur, talebi yetkililere iletmişti.


Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 28 Mayıs’ta onaylanarak Kızlan İlkokulunun ismi şehit onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu olarak onaylanarak şehit annesinin isteği yerine getirildi.


Okul Müdürü Ayhan Dodur, "Okulumuzun isminin değiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm vatan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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