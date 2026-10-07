Şehit annesinden 'terör örgütü' yalanıyla 435 bin lira dolandırıldı, 5 tutuklama

Mersin'de yaşayan şehit annesi S.V.'yi telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtıp bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla 435 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 5 şüpheli, mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Mersin'de meydana geldi. S.V.'yi telefonla arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıttı ve bilgilerinin terör örgütüne karıştığını söyledi. Kendisine verilen banka hesabına 435 bin lira gönderen S.V., ardından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Çalışma başlatan ekipler, paranın gittiği hesabın İstanbul'da yaşayan Berkan Ö.'ye (40) ait olduğunu tespit etti.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmada Berkan Ö.'yü Gülbahar Mahallesi'nde bir sokakta yakaladı.

Altınları teslim alan Abdulkadir Y. de yakalandı

Gözaltına alınan Berkan Ö., hesabına gönderilen paraları bir kuyumcuda altına çevirdiğini, altınları buluştuğu başka bir şüpheliye teslim ettiğini ve bu kişiyle yeniden görüşeceğini polise anlattı. Ekipler, buluşma günü altınları almak için Berkan Ö.'nün yanına gelen Abdulkadir Y.'yi (28) yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yakalanan 2 şüpheliyle buluşan 2 kişi daha olduğunu belirledi. Bu kişilerden Mehmet Emin Y. (39), Bahçeliler Zafer Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Mehmet Emin Y.'nin, olay günü yanındaki kişinin Bülent K. (34) olduğunu söylemesi üzerine Bülent K. de Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı.

Bülent K., polise verdiği ilk ifadede görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, altınları teslim aldıktan sonra Konyalı Camii'nin şadırvanında tanımadığı birine verdiğini söyledi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bülent K., ifadesinde 'Berat K.' adını verdi

Bülent K., emniyetteki ifadesinde ise önceden tanıdığı Berat K.'nin kendisini aradığını ve Mecidiyeköy'de yönlendireceği 2 kişiye altınları vermesini istediğini öne sürdü. Altınları tanımadığı 2 kişiye teslim ettiğini belirtmesi üzerine ekipler güvenlik kamerası görüntülerini yeniden inceledi; altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğu tespit edildi. Bir otelde bulunduğu belirlenen Faruk A. yakalandı.

Berkan Ö.'nün 1, Abdulkadir Y. ile Bülent K.'nin ise emniyete 3'er geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin paraları altına çevirdiği ve buluştukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.