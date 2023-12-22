Şehit annesinden İmamoğlu’na: “Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Uzman Çavuş Selçuk Paker'in teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. Paker’in adı, İstanbul Ümraniye’de yer alan bir camiye verildi. Cami, inşaatı tamamlanıp ibadete açıldıktan sonra, adıyla ilgili sorunlar meydana geldi. Şehit Paker’in annesi Sevgi Daşdemir, ibadete açılan caminin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, hem adının değiştirilerek hem de oğlunun adı kullanılarak seçim için reklam malzemesi yapıldığını iddia etti.

“Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

Anne Daşdemir, Şehit Selçuk Paker Camii olarak adlandırılan cami arazisinin bir vakıf tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne cami yapılması için bağışlandığı bilgisini vererek, “Kadir Topbaş döneminde inşaatı başlıyor. Daha sonrasında gelen belediye başkanı da devam ettiriyor. İnşaatın bitmesine az bir süre kalmışken belediye yönetimi değişti. Şu an ki belediye yönetimi de inşaatın kalan kısmını tamamlıyor. Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül tarafından gerekli yasal işlemler başlatılarak Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Valilik kararı ile Selçuk Paker isminin verilmesini istiyorlar. Selçuk Paker Ümraniye şehidi olması sebebiyle camiye isminin verilmesi isteniyor. Üç sene önce de bu caminin inşaatı bitti ve ibadete açıldı. Üç senedir bu camide namaz kılınıyor. Üç sene önce bu camide bir açılış yapılmadı, gündeme getirilmedi. Şimdi ise seçimlere dört ay kalmışken ismi Şehit Selçuk Paker Camii olarak gözüken camiye Ekrem İmamoğlu Ümraniye’de, Üsküdar’da İstanbul’un her yerinde billboardlara baskı yaptırmış, ‘Şehit Selçuk Paker Gülistan Camii tamamlanıp İmamoğlu tarafından ibadete açılmıştır’ diye. Benim çocuğum reklam malzemesi değil” değerlendirmesini yaptı.



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“Ben evladımı tabuta sığdıramadım”

Oğlu Selçuk Paker’in 2016 yılında Diyarbakır Sur’da şehit olduğunu hatırlatan Daşdemir, “Ben evladımı tabuta sığdıramadım. Bu güne kadar bir tane bile şehidin ismini anmayan dört ay önce Halkların Demokratik Partisi bez parçaları altında Van’da ve farklı yerlerde miting yapan Ekrem İmamoğlu’nun bu gün nereden aklına geldi Şehit Selçuk Paker Camii’ni açmak? Ben evladımın isminin reklam malzemesi olmasını istemiyorum. Bu şekilde anılmasını da istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Nasıl böyle billboardlar asıyorsunuz? Benden izin aldınız mı?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni aradığını dile getiren Daşdemir, “Özel kalem ile görüştüm. Bu konuda rahatsız olduğumu söyledim. Billboardların toplatılmasını istediğimi söyledim. Bana tekrar dönüş yaptılar ve İstanbul’un her yerine billboardların asıldığını ve toplayamayacaklarını söylediler. Ekrem İmamoğlu’na ben buradan soruyorum: Benim evladım şehit olduğunda neredeydi? Bir kere bile ismini anmadı. Biz binlerce şehit verdik. Her yere çıkıyorlar, Selahattin Demirtaş’a, Abdullah Öcalan’a, Osman Kavala’ya ‘özgürlük özgürlük’ diye bağırıyorlar. O zaman bir tane şehit akıllarına gelmiyor da seçim yaklaştığında bitmek üzere olan bir camiye iki tane çivi çaktın diye reklamını yapmak mı geliyor akıllarına? Ben bu konuda rahatsızım. Billboardların toplanmasını istiyorum. Benim günlerce gözüme uyku girmedi. Bu şehidin bir ailesi var. Nasıl böyle billboardlar asıyorsunuz? Benden izin aldınız mı?” diye konuştu.