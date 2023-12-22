  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2023 yılına damga vurdu! Türkiye'de en çok satan otomobil

Sektörel daralma yaşanıyor! İkinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor

Eurofighter Typhoon alımına Almanlar engel olmuştu! Bu kez kimsenin satın alamadığı uçağa talip olundu

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu

İslam Memiş çılgına döndü! "300 bin TL’si olan niye ev araba alsın" diyerek Türkiye'deki skandalı duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya: Derece üstüne derece kırıyor… En İyi Gelişim Gösteren 3 üniversiteden biri oldu

Bakan Şimşek bombayı patlattı

Borsada halka arz depremi! Olan küçük yatırımcıya oldu, resmen soyuldular

Akaryakıta 1,02 lira, 68 kuruş ve 1,31 lira zam! Maalesef kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borsamız bunun canlı tanığı
Gündem Şehit annesinden İmamoğlu’na: “Benim çocuğum reklam malzemesi değil”
Gündem

Şehit annesinden İmamoğlu’na: “Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

Yeniakit Publisher
2023-12-22 20:33:00 - 2023-12-22 20:35:15
Şehit annesinden İmamoğlu’na: "Benim çocuğum reklam malzemesi değil"

Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, oğlunun adının verildiği caminin adının değiştirilerek billboardlarda seçimde reklam malzemesi olarak kullandığı iddiasıyla tepki gösterdi.

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Uzman Çavuş Selçuk Paker'in teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. Paker’in adı, İstanbul Ümraniye’de yer alan bir camiye verildi. Cami, inşaatı tamamlanıp ibadete açıldıktan sonra, adıyla ilgili sorunlar meydana geldi. Şehit Paker’in annesi Sevgi Daşdemir, ibadete açılan caminin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, hem adının değiştirilerek hem de oğlunun adı kullanılarak seçim için reklam malzemesi yapıldığını iddia etti.

“Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

Anne Daşdemir, Şehit Selçuk Paker Camii olarak adlandırılan cami arazisinin bir vakıf tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne cami yapılması için bağışlandığı bilgisini vererek, “Kadir Topbaş döneminde inşaatı başlıyor. Daha sonrasında gelen belediye başkanı da devam ettiriyor. İnşaatın bitmesine az bir süre kalmışken belediye yönetimi değişti. Şu an ki belediye yönetimi de inşaatın kalan kısmını tamamlıyor. Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül tarafından gerekli yasal işlemler başlatılarak Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Valilik kararı ile Selçuk Paker isminin verilmesini istiyorlar. Selçuk Paker Ümraniye şehidi olması sebebiyle camiye isminin verilmesi isteniyor. Üç sene önce de bu caminin inşaatı bitti ve ibadete açıldı. Üç senedir bu camide namaz kılınıyor. Üç sene önce bu camide bir açılış yapılmadı, gündeme getirilmedi. Şimdi ise seçimlere dört ay kalmışken ismi Şehit Selçuk Paker Camii olarak gözüken camiye Ekrem İmamoğlu Ümraniye’de, Üsküdar’da İstanbul’un her yerinde billboardlara baskı yaptırmış, ‘Şehit Selçuk Paker Gülistan Camii tamamlanıp İmamoğlu tarafından ibadete açılmıştır’ diye. Benim çocuğum reklam malzemesi değil” değerlendirmesini yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ben evladımı tabuta sığdıramadım”

Oğlu Selçuk Paker’in 2016 yılında Diyarbakır Sur’da şehit olduğunu hatırlatan Daşdemir, “Ben evladımı tabuta sığdıramadım. Bu güne kadar bir tane bile şehidin ismini anmayan dört ay önce Halkların Demokratik Partisi bez parçaları altında Van’da ve farklı yerlerde miting yapan Ekrem İmamoğlu’nun bu gün nereden aklına geldi Şehit Selçuk Paker Camii’ni açmak? Ben evladımın isminin reklam malzemesi olmasını istemiyorum. Bu şekilde anılmasını da istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Nasıl böyle billboardlar asıyorsunuz? Benden izin aldınız mı?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni aradığını dile getiren Daşdemir, “Özel kalem ile görüştüm. Bu konuda rahatsız olduğumu söyledim. Billboardların toplatılmasını istediğimi söyledim. Bana tekrar dönüş yaptılar ve İstanbul’un her yerine billboardların asıldığını ve toplayamayacaklarını söylediler. Ekrem İmamoğlu’na ben buradan soruyorum: Benim evladım şehit olduğunda neredeydi? Bir kere bile ismini anmadı. Biz binlerce şehit verdik. Her yere çıkıyorlar, Selahattin Demirtaş’a, Abdullah Öcalan’a, Osman Kavala’ya ‘özgürlük özgürlük’ diye bağırıyorlar. O zaman bir tane şehit akıllarına gelmiyor da seçim yaklaştığında bitmek üzere olan bir camiye iki tane çivi çaktın diye reklamını yapmak mı geliyor akıllarına? Ben bu konuda rahatsızım. Billboardların toplanmasını istiyorum. Benim günlerce gözüme uyku girmedi. Bu şehidin bir ailesi var. Nasıl böyle billboardlar asıyorsunuz? Benden izin aldınız mı?” diye konuştu. 

Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi!
Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi!

Aktüel

Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi!

Tesla, 120 binden fazla aracını geri çağırıyor!
Tesla, 120 binden fazla aracını geri çağırıyor!

Teknoloji

Tesla, 120 binden fazla aracını geri çağırıyor!

Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!
Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

Gündem

Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

Doktor, ameliyatta 82 yaşındaki hastaya yumruk attı!
Doktor, ameliyatta 82 yaşındaki hastaya yumruk attı!

Dünya

Doktor, ameliyatta 82 yaşındaki hastaya yumruk attı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23