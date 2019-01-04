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Şehit annesinden İHL’ye Kur’an bağışı

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Astsubay Göktan Özüpek’in ailesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Kur’an-ı Kerim bağışında bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 14:05
Şehit annesinden İHL’ye Kur’an bağışı

KIRKLARELİ

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in annesi Sevim Özüpek, oğlunun şehit olmasının ardından evlerine getirilen 6 Kur’an-ı Kerim’i Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bağışladı. Özüpek, kutsal kitapları okul müdürü Gönül Canan’a teslim etti. Öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Özüpek, yaptığı konuşmada, oğlunun 2 yıl önce vatanı için şehit olduğunu söyledi.

"Rabb’im ona çok istediği şehitliği verdi"

Oğlunun vatanı ve bayrağı için teröristler ile savaştığını ifade eden Özüpek, “Oğlumun yüreği sadece vatanı ve bayrağı için çarpıyordu. Rabb’im ona çok istediği bu mertebeyi vatan dışı topraklarda vatanı için çarpışırken nasip etti” dedi.
Özüpek, evladının büyük bir mertebeye ulaştığını ifade etti.

Oğlunun şehit olmasının ardından evlerine Kur’an-ı Kerim getirildiğini anlatan Özüpek, “Kitaplar 2 yıldır evimizde duruyordu. Hepimizin evinde Kur’an-ı Kerim var tabi. Bunlar bayraklarla geldi, bir Kur’an-ı Kerim ve bir bayrak. Bayrakları oğlumun mezarına götürdüm, Kur’an-ı Kerim’leri de okula getirdim. Çünkü buradaki çocuklar belki ilk hatimlerini benim hediye ettiğim bu Kur’an-ı Kerimlerle yapacaklar. Sevabı da bütün şehitlerimize ve benim de canım oğluma gider diye düşündüm. Olması gereken yer burası diye düşündüm ve sizler de kabul ettiniz, teşekkür ederim” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:05
  1. Kırklareli
  2. Fırat Kalkanı Harekatı
  3. Göktan Özüpek
  4. Sevim Özüpek
  5. Kur’an-ı Kerim

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