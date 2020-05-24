Şehit annesi ve kız kardeşleri yürekleri dağladı

Ramazan Bayramı’nın 1. gününde özel izinle şehitliğe gelen şehidin annesinin ve kız kardeşlerinin mezar taşındaki fotoğrafı öpüp severek ağlamaları herkesi duygulandırdı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Ancak bayramın ilk günü şehitlerin birinci derece yakınlarına mezarlık ziyareti için özel izin verildi. Bu nedenle Adana’da Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik, şehit yakınlarının akınına uğradı. Kimi oğlu, kimi eşi, kimi babası için şehitliğe geldi. Şehit yakınları mezar başında dua okuyup mezar temizliği yaparak gözyaşlarına boğuldu.

Öpüp sevdiler

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK’lılar arasında 1 Haziran 2019’da çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca’nın (30) annesi Makbule ve kız kardeşleri Ayşe ile Seda Sanca’nın mezar başında yaptıkları ise herkesi duygulandırdı. Anne uzun süre oğlunun mezarı başında ağıt yakıp gözyaşı dökerken, kız kardeşler şehidin fotoğrafını öpüp sevdi. Annenin daha sonra kızlarının yanına gelip oğlunun fotoğrafına dakikalarca bakıp onu öpüp sevmesi yürekleri dağladı.

"Vatan sağ olsun"

1994 yılında Sivas’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Ersin Koçoğlan’ın (21) babası Eser Koçoğlan da bayram nedeniyle oğlunun mezarını ziyaret etti. Oğlunun kabri başında dua eden baba daha sonra evladının mezar taşındaki fotoğrafını öptü. Baba Koçoğlan, oğlunun 1994 yılında şehit olduğunu belirterek, "Bizim bir anlayışımız var vatan sağ olsun başka da bir şey demiyoruz. 1994 yılında şehit oldu, her bayram buradayım. Bütün duygularımın tamamını bir cümleye sığdırdım aslında, vatanımız sağ olsun. Onlar olmasaydı biz böyle rahat yaşayamazdık" dedi.