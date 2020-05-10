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Aktüel

Şehit anneleri ile 100 yaş üstü annelere ziyaret

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:04:07 -
Şehit anneleri ile 100 yaş üstü annelere ziyaret

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Vefa Sosyal Destek Gurubu, Anneler Günü nedeniyle ilçedeki şehit anneleri ile 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek günlerini kutladı.



Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Burak Kılıç, Altınova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf İlçe Müdürü Ufuk Kocatepe, Altınova İlçe Orman Şefi Selçuk Yılmaztürk ve Vefa Destek Grubu üyeleri, Anneler Günü nedeniyle ilçenin en yaşlıları olan 109 yaşındaki Hanife Uluşahin ve 101 yaşındaki Halise Yılmaz ile 5 şehit annesini ziyaret etti. Ziyaretlerde 100 yaşın üstündeki anneler ile şehit annelerine çeşitli hediyeler verilirken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamları iletildi. Ayrıca 100 yaş üstü anneler için İlçe Orman Şefliği tarafından dikilen fidan sertifikaları da kendilerine takdim edildi.

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