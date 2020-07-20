Şehit ailesi 19 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ağrı Doğubayazıt 1’inci Mknz. P. Tug. Ds. Kt. Komutanlığı emrinde askerlik görevini yapan Fatih Korkmaz, 23 Ekim 2001 tarihinde hayatını kaybetmesine rağmen şehit sayılmamıştı. Korkmaz’ın ailesinin başlattığı hukuk mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından 19 yıllık acı yerini mutluluğa bıraktı. Avukat Tamer Mahmutoğlu, “Konyalı baba Adem Korkmaz’ın oğlu Fatih Korkmaz Doğubayazıt Ağrı’da 1’inci Mknz. P. Tug. Ds. Kt. Komutanlığı emrinde askerlik görevini yaparken 23 Ekim 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Askerlik görevini yaparken şehit olan Fatih Korkmaz’ın kızı Fatma Korkmaz daha anne karnındaydı. Kızının doğumunu göremeden şehit olan Fatih Korkmaz geride acılı bir eş, öksüz bir yavru ve arkasından gözyaşı döken bir anne ve baba bıraktı. Tarafımca Ankara 16’ncı İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkemece; müteveffa Fatih Korkmaz’ın askerlik görevini yaptığı sırada vefat etmesi olayında idarenin kusurlu olduğuna karar verilerek Fatih Korkmaz’ın vazife malulü sayılmasına karar verilmiştir. Böylece 19 yıldır evlatlarının şehitlik haklarını arayan aile büyük bir sevinç yaşadı. Acılı aile, başlatmış oldukları hukuk mücadelesini zaferle sonuçlandırarak tam 19 yıldır süren acılarını mutluluğa çevirdiler” ifadelerini kullandı.