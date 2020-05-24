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Aktüel

Şehit ailelerine bayram ziyareti

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:47:23 -
Şehit ailelerine bayram ziyareti

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.


Aşkale’nin Gökçebük ve Çay köyüne gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yaptırmış ‘’Şehitlerimiz, M.Sıddık Cintımar, Kadir Kayveni ve bu vatan uğruna,canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimiz için kutsal bir emanettir. Ramazan Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum.” dedi.


Şehit aileleri Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış’ın ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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