Şehit ailelerin fatura borçları kaç aya kadar taksitlendirilecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), bugün kabul ettiği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek. Buna göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek.

Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

65 yaş üstü vatandaşların doğalgazı kaç ay kesilmeyecek?

65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek. Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi dört ay olacak şekilde yapılacak. Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak.

Doğalgaz sayaç okuma süresi ne kadar?

Herhangi bir gerekçeyle ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme süresi asgari 25 gün olarak uygulanacak, ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin üzerinde olması durumunda ise tüketim tutarına en az 2 eşit taksit yapılacak.