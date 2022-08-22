  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savcı Sayan'dan bomba 6'lı masa çıkışı! 'Bunlar Bakanlar Kurulu'nu ancak iki yılda..'

Kızı bombalı saldırıda öldürülmüştü... Putin'in akıl hocası ilk kez konuştu

Yurt dışı fonlu Ruşen Çakır'dan sapkınlara destek! LGBT'lilere özel haber bülteni..

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı! İlk 5'e girdi

CHP'li İmamoğlu'nun reklamcısı Necati Özkan'dan çelişkili yazı: Ortada olmayan adaya yüzde 65 oy oranı biçti!

Vali Okay Memiş: Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi

Öğretmenler Ankara'ya bir çıkarma daha yaptı! Başkan Erdoğan'dan müjde bekleniyor

Kraliçeden Kuruluş Osman sürprizi! Sözleri olay oldu

Ukrayna ordusunun kayıpları belli oldu

Türkiye'de dev keşif: 20 bin ons altın kaynağı tespit edildi! Harekete geçildi
Yerel Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal görüntü! Şoför yolcuların canını böyle tehlikeye attı
Yerel

Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal görüntü! Şoför yolcuların canını böyle tehlikeye attı

Ankara'dan Bartın'a giden şehirlerarası yolcu otobüsünde, mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendirerek yolcuların canını tehlikeye atan otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 23:42:00 -
Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal görüntü! Şoför yolcuların canını böyle tehlikeye attı

Ankara’dan Bartın’a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı.

Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

427 lira idari para cezası

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespiti yapılan sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23