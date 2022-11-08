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Gündem Şehirlerarası otobüslerde namaz molası talebi
Gündem

Şehirlerarası otobüslerde namaz molası talebi

Yüzde 90’ı Müslüman olan Türkiye’de şehirlerarası otobüs firmalarının mola saatlerini “vakit namazları”na göre ayarlamaması yolcular arasında tartışmalara yol açıyor. Yolcuların taleplerine kulak verilmesini isteyen ilahiyatçılar, namaz molası için düzenleme istedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 10:14:00 - 2022-11-08 10:48:47
Şehirlerarası otobüslerde namaz molası talebi

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Yüzde 90’ı Müslüman olduğu bilinen Türkiye’de hemen hemen her gün milyonlarca insan şehirlerarası yolculuk yaparken “vakit namazı” molasının olmamasından dert yananların sayısı giderek artıyor.

Vatandaşlar, şehirlerarası otobüs firmalarının mola saatlerini “vakit namazları”na göre ayarlamaması yolcular arasında tartışmalar yaşanmasına, sözlü ve fiziksel saldırılara sebebiyet vermesinden dolayı düzenleme talebinde bulunuyorlar. https://www.sikayetvar.com sitesinde de yolculuk esnasında “namaz vakitleri”nde mola vermemelerinden dolayı problem yaşayan vatandaşların şikayetleri yer alıyor.

Örneğin Birsen adlı kişi başından geçen olayı şöyle anlatıyor; “22-23 Ekim batı Karadeniz turu Tatilbudur firmasının İstanbul çıkışlı Safranbolu Amasra turu tur dönüşü verilen molalarda namaz saatleri hiçbir şekilde gözetilmedi ve yardımcı olmadılar. Sadece bir kez akşam namazı için 10 dk mola vermesini rica ettik. Fakat o**bey isimli rehberimiz de otobüs şoförü de bu konuda yardımcı olmayıp çok da güzel bir tutum sergilemediler. Farklı tur firmalarıyla da gezilerimiz oldu. Hiç bu şekilde zorluk yaşamadık”.

Mola saatleri namaz vaktine ayarlanmalı

Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Otobüs firmaları da diğer ticari firmalar gibi müşteri memnuniyetini takip etmeleri gerekir. Dolayısıyla yolcuların kişisel ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli düzenleme yaparlar. Yolcularımızın namaz kılma talebi de haklı ve en tabi taleptir. Namaz vaktinde veya vakit çıkmadan mola verilmesi otobüs firmalarınca ayarlanabilir. Bu konuyu bir karmaşa veya karşılıklı çekişme alanı yapmamak gerekir. Çözüm mutlaka bulunur. Yolcular da imkan dahilinde alacakları bileti kendilerine göre ayarlayabilirler. Kısaca firmalardan beklentimiz de mola saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

BİLET ALMADAN SORUN VE ALMAYIN

İşte chpkk zihniyeti bu. Bunlar Müslüman mı kağıt üzerinde evet. Gerçekte vakit namazı camiye gidenlerin oranı 2 ve 5 arası.

Okur

Şu hale bak Müslüman bir ülkede İslamı korumaya çalışıyoruz.
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