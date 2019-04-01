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Şehirler belli oldu! MHP seçim sonuçlarına itiraz edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, çok az bir farkla kaybettikleri şehirlerde sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:41
Şehirler belli oldu! MHP seçim sonuçlarına itiraz edecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak MHP'nin itiraz edeceği yerleri açıkladı.

"Şu an itibariyle; ki itiraz ettiklerimiz var ama kesin olanlar bir büyükşehir 10 il olmak üzere 227 belediye kazanmış durumdayız. 2014 seçimlerinde aldığımız belediye 173’tü. Belediye başkanlığı sayısında bir bereketimiz oldu" diyen Kalaycı, itiraz edecekleri yerler olarak iki ili işaret etti.

İki il için itiraz edilecek

İşte Kalaycı'nın o ifadeleri;

"Özellikle Kırklareli’nde çok az bir oyla kaybetmiş görüyoruz. Belki de 10’un altında bir oy. Orada itirazımız var. Yine Iğdır’da az bir farkla HDP adayı önde görünüyor. Orada da itirazımız var. bunun dışında da 1400 civarında belediye başkanlığı seçimi oldu. Çeşitli yerlerde bizim itirazımız, karşı adayların itirazı söz konusu. Ekimiz var avukat arkadaşlardan oluşan, haklarımız oralarda aranıyor. Sonucun değişebileceğini düşünüyoruz. Geçersiz oylar epeyce var. Genelde de baktığımız zaman; kullanılan oy ile geçersiz oy 2 milyona yakın."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:41
  1. Iğdır
  2. Kırklareli
  3. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
  4. HDP
  5. MHP
  6. Belediye başkanlığı

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