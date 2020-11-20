Şehirler arası seyahat yasağı var mı? | Seyahat yasağından kimler muaf olacak?

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs vakalarının Türkiye’de de artışı devam ediyor. Koronavirüs vakalarının giderek artmasından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlerin uygulanacağını duyurdu. Peki şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Hafta sonu İstanbul'a giriş ve çıkışlar kapatıldı mı? İstanbul’da seyahat yasağından kimler muaf olacak? İşte ayrıntılar…

Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şehirler arası seyahat yasağı hafta sonu da yasak saatlerinde olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu akşam saat 20:00 ile sabah saat 10.00 saatleri arasında şehirler arası seyahat etmek yasak olacak. Bazı özel durumlar dışında vatandaşlar, özel araçlarıyla da olsa şehir dışına çıkmaları yasak olacak. Peki, kimler şehirler arası seyahat yasağından muaf olacak?

Seyahat yasağından kimler muaf olacak?

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmasının ardından asıl ikametine dönmek isteyen ve doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi olma şartıyla)

-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olması üzerine kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen

-Askerlik hizmetini tamamlamasının ardından yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

-Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların olduğu takdirde özel araçlarıyla seyahat etmeleri mümkündür. Bu özel durumlar halinde vatandaşlar, Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan Seyahat İzin Kurullarından izin almaları gerekmektedir.