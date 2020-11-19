  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehirler arası otobüste paniğe neden olan kasklı yolcu hastanede gözlem altına alındı
Aktüel

Şehirler arası otobüste paniğe neden olan kasklı yolcu hastanede gözlem altına alındı

Şüphelinin akıl hastası olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:34:38 -
Şehirler arası otobüste paniğe neden olan kasklı yolcu hastanede gözlem altına alındı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, başında motosiklet kaskıyla şehirler arası otobüse binen ve diğer yolcular tarafından canlı bomba olabileceği şüphesiyle yapılan ihbar üzerine gözaltına alınan şüphelinin, akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Şerifali Mahallesi'ndeki terminalde bulunan otobüsün yolcularından birinin "canlı bomba" olabileceği ihbarında bulunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ifadesi alınan şüpheli Z.Y., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınmasını talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Z.Y.'nin ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben zorunlu olarak kaskla dolaşıyorum. Çünkü kulaklarıma sürekli frekans, canlı ses verileri aktarılıyor. Bundan dolayı da polis merkezini sürekli aramak zorunda kalıyorum. Bu ses dalgaları yoğun şekilde kimyasal salgılamaktadır. Oksijeni bitirdiği için polisten yardım istemekteyim. Serbest bırakılmak istiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Z.Y.'nin, akıl hastası olup olmadığı ve akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunun tespit edilmesi, bu hastalığın davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla 3 haftayı geçmeyecek şekilde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

- Paniğe neden olmuştu

Afyonkarahisar'a giden bir otobüse binen kişiden şüphelenen yolcular durumu polise bildirmiş, otobüs Dudullu terminalinde durdurulurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilmişti.

Otobüsten indirilen şüphelinin polise kaskında patlayıcı olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrılmıştı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı terminalde ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelinin üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, gözaltına alınan yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu’nun tehdit etmesine yönelik tartışmalara ilişkin her siyasi görüşten tepkiler geliy..
İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!
Gündem

İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu'na oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi...
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay