Şehirler arası otobüste paniğe neden olan kasklı yolcu hastanede gözlem altına alındı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, başında motosiklet kaskıyla şehirler arası otobüse binen ve diğer yolcular tarafından canlı bomba olabileceği şüphesiyle yapılan ihbar üzerine gözaltına alınan şüphelinin, akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Şerifali Mahallesi'ndeki terminalde bulunan otobüsün yolcularından birinin "canlı bomba" olabileceği ihbarında bulunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ifadesi alınan şüpheli Z.Y., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınmasını talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Z.Y.'nin ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben zorunlu olarak kaskla dolaşıyorum. Çünkü kulaklarıma sürekli frekans, canlı ses verileri aktarılıyor. Bundan dolayı da polis merkezini sürekli aramak zorunda kalıyorum. Bu ses dalgaları yoğun şekilde kimyasal salgılamaktadır. Oksijeni bitirdiği için polisten yardım istemekteyim. Serbest bırakılmak istiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Z.Y.'nin, akıl hastası olup olmadığı ve akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunun tespit edilmesi, bu hastalığın davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla 3 haftayı geçmeyecek şekilde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

- Paniğe neden olmuştu

Afyonkarahisar'a giden bir otobüse binen kişiden şüphelenen yolcular durumu polise bildirmiş, otobüs Dudullu terminalinde durdurulurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilmişti.

Otobüsten indirilen şüphelinin polise kaskında patlayıcı olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrılmıştı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı terminalde ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelinin üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, gözaltına alınan yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilmişti.



