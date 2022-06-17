Bizler taşımacılık sektöründe ödül almış kurumsal firmalar arasında yer almaktayız. Firmamızın en önemli gayesi her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur. Taşıma hizmeti sunarken müşterilerimize güven vermek ve kurumsal taşımacılık yapmak her zaman büyük önem kazanmıştır. Piyasada bir çok firma bulunmakta ama bu firmalar tabi ki kaliteli taşıma ve kalitesiz taşıma olarak iki kısım ayrılmakta. Şehirler Arası Nakliyat olarak kaliteli taşımadan kastımız şudur;

Anahtar teslim taşıma

Sigortalı taşıma

Profesyonel taşıma

Kadrolu eleman ile taşınma

Kaliteli ambalaj kullanarak taşınma

Yukarıdaki belirttiğim maddeler kurumsal taşınma yapmak için önemli olan maddelerdendir. Bunun yanı sıra bir çok detayı da vardır. Bu makalede detaylardan daha çok size üstün körü taşınma konusunda bilmeniz gereken gerçekten önemli olan detayları anlatacağım ki bu konuda bilinçlenin.

Kurumsal taşınma ile anlaşma sağlamadan önce kesinlikle İstanbul içi taşınmalarda veya İstanbul dışı olacak taşınmalarınız için ekspertiz hizmetimizden yararlanınız. Ekspertiz hizmetimiz tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleşir. Bu hizmetimizin içeriği ise şu şekildedir; öncelikle çağrı merkezimiz ile görüşüp ekspertiz randevusu alınır. Daha sonra eksper arkadaşımız yönlendirilir. Gelen eksper arkadaşımız izle müşterimizin evi incelenir bu inceleme sonucunda evdeki eşyalara ne kadarlık bir sigortalama ücreti verileceği konuşulur eşyalar örneğin 50.000tl gibi bir rakam tutuyorsa eşyalar firmamız tarafında bu fiyata sigortalama yapılır. Taşınma esnasındaki herhangi bir zararda bunu sigorta şirketi karşılar. Daha sonra ekspertiz ile birlikte eşyaların yoğunluğuna göre kabalık bir ekip gelir. Daha sonra ise eşyalara hangi ambalaj malzemesi yapılacak ise taşınma günü geldiği zaman ayarlanan ambalaj malzemeleri getirilir. Son olarak da taşınma tarihi ve garajdan hangi araç geleceği konuşulur. Böylelikle daha güvenli ve temiz bir taşınma işlemi gerçekleşmiş olur. Kurumsal taşınma dediğimiz taşıma sistemimizin işleyiş şekli bu şekildedir. Sizler haftanın 7 günü 24 saati güvenle taşının diye bizler haftanın 7 günü 24 saati boyunca sizlere güvenli profesyonel hizmet sunmaya devam edeceğiz. Güvenli ve kurumsal taşınmanın tek adresi Şehirler Arası Nakliyat.

Kaynakça: https://www.tuzcuoglunakliye.com.tr/esya-depolama