Şehirin beş yılık duraklama dönemine son vermeye adayı…

Yılmaz'ın öncelikli hedefleri arasında, şehrin gözbebeği olan Kura Nehri çevresini sosyal alanlara dönüştürerek şehrin estetik görünümünü güçlendirmek ve ziyaretçilere yaşam alanları sunmak bulunuyor. Ayrıca, tarihi dokusuna dikkat edilerek kale çevresini turizme kazandırarak butik otel projelerine destek olmayı planlıyor.

Belediye başkan aday adayı Yılmaz'ın vaatleri arasında şehrin üç girişine modern peyzaj çalışmaları yapılması, her mahalleye kreş, halı saha, düğün salonu ve kadın ebe evlerinin kazandırılması da bulunuyor. Şehir merkezine çok katlı otoparkların inşa edilmesi, Hasan Sabri Kışlası'nın belediye tarafından yenilenerek etrafına sosyal tesisler ve parkların eklenmesi de planlar arasında.

Ayrıca, Milli Egemenlik Parkı etrafına 60 dükkanlık yöresel ürünler caddesi oluşturulması, Mal Meydanı çevresinde tüccarlara özel park alanları ve sosyal tesisler yapılması, asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlara suyu yüzde 80 indirimli sağlama sözü de veriyor.

Yılmaz, şehri ve üniversiteyi birleştirecek projeler üzerinde de çalışarak Yıldızlı Dağı şehre kazandırarak çevresini mesire alanına dönüştürmeyi planlıyor. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara modern tesislerin yer aldığı alanlar oluşturmayı, kentsel dönüşümle yeni mahallelerin gecekondu sisteminden kurtarılmasını ve tarihi dokuya zarar vermeden Halilefendi Mahallesi'ni restore etmeyi de vurguluyor.

Yılmaz'ın vaatleri arasında yer alan diğer önemli noktalar arasında Karagöl Mahallesi'ndeki alabalık deresinin peyzaj çalışmalarıyla donatılması, İnönü Mahallesi'nin modern bir şekilde yeniden yapılandırılması ve terminal alanının şehre katkı sunacak bir yaşam alanına dönüştürülmesi de bulunuyor.

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Hür Özgür Yılmaz Kimdir?

1977 Ardahan doğumlu olan Hür Özgür Yılmaz, eğitim hayatını tamamını Ardahan Merkez'de tamamladı. Eğitim öğretim sürecinin ardından aile şirketi Fevzi Yılmaz Petrol ve Nakliye Şirketi'nde yöneticilik yaparak iş hayatına adım attı. 2013 yılında kendi şirketi olan Vizyon Petrol Akaryakıt ve İnşaat'ı kurdu ve halen bu şirketin sahibi olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Evli olan ve 3 çocuk babası olan Yılmaz, iş hayatındaki deneyimini belediye başkanlığı için vizyonunu oluştururken kullanmayı hedefliyor.