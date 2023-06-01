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Aktüel Şehirde sağanak ve dolu! 20 küçükbaş telef oldu
Aktüel

Şehirde sağanak ve dolu! 20 küçükbaş telef oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-01 19:24:00 -
Şehirde sağanak ve dolu! 20 küçükbaş telef oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü, köy yollarında hasar oluştu.

İlçeye bağlı Ceritkale köyünde öğleden sonra bastıran yağışın ardından bir ahırı su basması sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu.

Yağışın ardından Keskin Kaymakamlığı, İl Özel İdare ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri, hasar oluşan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde de sağanağın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlardan Ramazan Tok, gazetecilere, sel nedeniyle bahçesinin ve diktiği sebze fidelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Tok, birkaç yıl önce de yine aynı şekilde mahallede sel yaşandığını anlattı.

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