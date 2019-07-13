Şehir yine karıştı! ‘Sarı Yelekliler’den sonra ‘Kara Yelekliler’ eylemde
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Panthéon anıtını basan ve ‘Kara Yelekliler’ olarak kendilerini tanıtan yüzlerce belgesiz göçmen, durumlarının yasallaşması için eylem yaptı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
Kendilerini 'Kara Yelekliler' olarak adlandıran yüzlerce belgesiz göçmen, durumlarının yasallaşması için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Panthéon anıtını basarak protesto düzenledi.
Turistler tahliye edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te çoğunluğu Batı Afrikalılardan oluşan yüzlerce belgesiz göçmen, Panthéon anıtını basarak gösteri düzenledi.
Başbakan Edouard Philippe'ten randevu isteyen göçmenler durumlarının yasallaşması talebinde bulundu.
Fransa'da kalma hakkı için eylemde bulunan göçmenlerin anıta girmesi nedeniyle turistlerin anıttan tahliye edildiği belirtildi.
Bir polis sözcüsü, yaklaşık 300 göçmenin katıldığı protestolarda 37 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Bu yılın başlarında Fransa'da yayılan sarı yeleklilerin protesto hareketinden esinlenen grup, kendini "Kara Yelekliler" olarak adlandırıyor.
Göstericiler kendilerini, Fransa'da "seslerini duyuramayan, yüzleri ve belgeleri olmayan kişiler" olarak tanımlıyor.
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