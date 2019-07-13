Şehir yine karıştı! ‘Sarı Yelekliler’den sonra ‘Kara Yelekliler’ eylemde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Panthéon anıtını basan ve ‘Kara Yelekliler’ olarak kendilerini tanıtan yüzlerce belgesiz göçmen, durumlarının yasallaşması için eylem yaptı.

Kendilerini 'Kara Yelekliler' olarak adlandıran yüzlerce belgesiz göçmen, durumlarının yasallaşması için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Panthéon anıtını basarak protesto düzenledi. Turistler tahliye edildi Fransa'nın başkenti Paris'te çoğunluğu Batı Afrikalılardan oluşan yüzlerce belgesiz göçmen, Panthéon anıtını basarak gösteri düzenledi. Başbakan Edouard Philippe'ten randevu isteyen göçmenler durumlarının yasallaşması talebinde bulundu. Fransa'da kalma hakkı için eylemde bulunan göçmenlerin anıta girmesi nedeniyle turistlerin anıttan tahliye edildiği belirtildi. Bir polis sözcüsü, yaklaşık 300 göçmenin katıldığı protestolarda 37 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bu yılın başlarında Fransa'da yayılan sarı yeleklilerin protesto hareketinden esinlenen grup, kendini "Kara Yelekliler" olarak adlandırıyor. Göstericiler kendilerini, Fransa'da "seslerini duyuramayan, yüzleri ve belgeleri olmayan kişiler" olarak tanımlıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.