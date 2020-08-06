"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Muğla oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 21. durağı Muğla oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında açıklamalarda bulunan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, kentte eskrim çalışmalarının ağırlıklı olarak Fethiye ilçesinde devam ettiğini söyledi.

Fethiye'de iki spor salonunu eskrim çalışmaları için ayırdıklarını anlatan İlman, "İlçemizde 15'i milli sporcu olmak üzere toplam 80 lisanslı sporcumuz var. İl müdürlüğümüze bağlı kadrolu bir eskrim antrenörümüz ve Fethiye Eskrim Spor Külübü’nde olmak üzere iki antrenörümüzle eskrim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fethiye'de bugüne kadar üç büyük eskrim turnuvasına ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki dönemde eskrimi diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırmayı ve daha çok turnuvaya ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje konuğu Muğla Eskrim İl Temsilcisi Ümit Ay ise ildeki eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fethiye'nin hem sportif hem de sosyal faaliyetlere önem veren bir ilçe olduğuna dikkati çeken Ay, "Sportif anlamda gelişmiş; aklı ve vicdanı hür, çevik beyinler yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında eskrim antrenörleri Hasan İşyar ve Abdullah Köse de kulüp çalışmaları ile pandemi sürecini nasıl değerlendirdiklerine dair görüşlerini paylaştı.

Fethiye'nin genç eskrimcileri Elif Su Ay, Melisa Soytürk, Nehir Ünlü, Lidya Koçgazi, Bahar Deniz Acar, Ada Budak, Hilal Güreş ile Muğla'nın ferdi sporcuları Dilay Şenkul, Efe Dondaş ve Isa Ould Ameur eskrimle nasıl tanıştıklarını, salgın sürecinde nasıl çalıştıklarını ve hedeflerini anlattı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı İzmir olacak.