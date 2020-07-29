"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Mersin oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 19. durağı Mersin oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında açıklamalarda bulunan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin'in eskrimde güçlü bir il olduğunu belirterek, "Eskrimde toplamda 160 sporcumuz var. Mersin bir spor şehri. Mersin'in sporda daha da iyi bir yere gelmesi için her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.



Proje konuğu Mersin eskrim antrenörü Güzin Yalçın ise ildeki eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mersin'de uzun yıllardır eskrim yapıldığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Mersin'de birçok çocuk, milli takım sporcusu yetiştirdik. Çok değerli kazanımlarımız oldu. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen çocukların sıcakkanlılığı, huzuru ve aile desteği çok fazla. 8 yaşını dolduran tüm çocukların eskrim branşına yönlendirilmesi için ailelere sesleniyorum; eskrim hızlı düşünmeyi, doğru kararlar vermeyi sağlayan çok özel ve güzel bir spordur. İlimizde branşımıza diğer altyapı antrenörlerimizle birlikte devam ediyoruz. Üç aylık sıkıntılı bir süreç yaşadık ama çeşitli sosyal medya platformlarıyla evde spor yapmaya çalıştık. Bu süreç geçtikten sonra antrenmanlarımıza başladık. Müsabakalar başlar ya da başlamaz ama en önemlisi spor yapıyor olmamız. İşimizi seviyoruz, elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Projenin Mersin durağında ayrıca sporcular Nilsu ve Halil Enes Çakır, anneleri Nilgün Çakır ile röportaj yaptı.



Mersin'in genç eskrimcileri Ali Ege Say, Elif Sena Uysal, Emirhan Tuzla, Çağan Aksoy ve Soner Akçıl eskrimle nasıl tanıştıklarını, salgın sürecinde nasıl çalıştıklarını ve hedeflerini anlattı.



Antrenörler Okan Karadeniz, Alper Akkuş ve Selçuk Dönerkaya da eskrim serüvenleri hakkında bilgi verdi, hedef ve tavsiyelerini paylaştı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Antalya olacak.