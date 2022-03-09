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Ekonomi Şehir karanlıktayken meyhanede eğlenen genel müdür, kapının önüne konuldu!
Ekonomi

Şehir karanlıktayken meyhanede eğlenen genel müdür, kapının önüne konuldu!

Kar yağışı sonrası günlerce elektriksiz kalan Isparta'da görevi başında olması gerekirken meyhane ve gece kulübünde eğlendiği iddia edilen CK Akdeniz Genel Müdürü Erol Değerli, kapının önüne konuldu. Cengiz ve Kolin'in ortak enerji şirketi CK Enerji'nin CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü görevine CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 23:10:00 -
Şehir karanlıktayken meyhanede eğlenen genel müdür, kapının önüne konuldu!

Isparta'da son aylarda vatandaşı canından bezdiren elektrik kesintilerinin faturası kesildi. Bölgeye elektrik sağlayan Cengiz ve Kolin'in ortak enerji şirketi CK Enerji'nin CK Akdeniz Elektrik'in Genel Müdürü değişti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü görevine getirilirken ondan boşalan koltuğa Muharrem Bülbül atandı. Atama kararlarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada eski genel müdür Erol Değerli'nin isminin anılmaması dikkat çekti.

'Şehir karanlıktayken eğlencede' iddiası

Isparta karanlıktayken Akdeniz CK Genel Müdürü Erol Değerli'nin Antalya Konyaaltı'nda önce bir gece kulübünde, sonra bir meyhanede eğlenirken kaydedilen görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Fahrettin Tunç kimdir?

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in yeni Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eylül 2021'de CK Enerji Ailesi'ne katılan Tunç, son olarak CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

 

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Yorumlar

Yorumcu

İçki içen bir insanın şahsi frenleri olsa da dini frenleri yoktur, şahsi frenleri de para kazandıkça zorlanır zorlanır ve patlaaar. Sonra uyuşturucu da gelir, çalıp çırpma da gelir geldikçe gelir.. Allah'a iman eden insan zaten içkinin haram olduğunu bilir ve içmez, haramlardan sakınır, hem şahsi, hem dini frenlerni kullanır ve duvara toslamaz. Siz siz olun, önemli mevkideki çalışanların el freni çalışıyormu kontrol edin
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bu bir ceza mı şimdi?

kapının önüne konmuş, wah waaaaahhh!
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