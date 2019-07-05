Şehir hastanesine 10 bin personel alımı yapılacak!Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımları. Başakşehir Şehir Hastanesi bünyesinde görev alacak ve yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanına göre, hangi kadrolara ne kadar personel alımı yapılacak merak konusuydu. Şehir Hastanesi İş İlanı detayları belli olmaya başladı. Hastanelerin personel alımı hemşire, ebe, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, hasta danışmanı, hasta bakıcısı iş ilanlarının ne zaman başlayacağı araştırılırken, şehir hastenesinde görevlendirilmek üzere 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli, 810 yönetim personeli alımı yapılacak. Başakşehir Şehir Hastanesi güvenlik iş ilanları.

Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu yapımına 2 yıl önce başlanan şehir hastanesi hakkında yaptığı, "Önümüzdeki Haziran ayı sonu itibarıyla da hastanemiz tamamlanmış olacak. Tıbbi ekipmanlarıyla ve hizmet gruplarıyla birlikte işletmeye hazır hale gelecek. İstanbul'un iki şehir hastanesinden bu hastane ilki. Sağlık Bakanlığının İstanbul'u sağlık başkenti hedefi doğrultusunda bu hastane en önemli imkan olacaktır. İstanbul Havalimanı'ndan yaklaşık 15 dakika mesafeyle hastanemiz ulaşılabilir bir noktada." şeklinde konuştu.

Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu şehir hastanesine 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli, 810 yönetim personeli alımının yapılacağını açıkladı.