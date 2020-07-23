Şehir dışından Ayasofya’ya cuma namazı kılmaya gelenler seferi mi sayılır?

Seferi olanların Ayasofya’da kılacağı cuma namazı geçersiz mi? Ayasofya 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'un feth edilmesinden sonra camiye dönüştürüldü. Yaklaşık 500 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya Camii, 24 Kasım 1934’te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü. 86 yıl sonra ise Ayasofya aslına yani Camiye çevrildi. Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da milyonlarca vatandaşın katılımıyla cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nde alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, 'Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.' dedi. Hem İstanbul dışından hem de yurtdışından Ayasofya Camii’nde cuma namazı kılmak için gelecek vatandaşlar seferilik durumunda cuma namazının nasıl kılınacağını merak ediyor. Peki şehir dışından Ayasofya’ya cuma namazına gelenler seferi mi sayılır? Seferi olan cuma namazı kalır mı? Seferi olanların Ayasofya’da kılacağı cuma namazı geçersiz mi? Seferi olan kişi namazı nasıl kılar? Bütün bu soruların cevabını Diyanet İşleri Başkanlığının fetvalarıyla cevap buldu. İşte Diyanetin seferi olan kişi cuma namazını nasıl kılar? seferilikte cuma namazı nasıl olur? sorularının cevabına ilişkin detaylar.

Seferiliğin başlangıcı nasıl belirlenir?

Dinen sefer sayılacak mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, yaşadığı yerleşim yerinin meskûn mahallinden çıkınca misafir hükmünde kabul edilir. Bu kimse yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanmaya başlar (Merğînânî, el-Hidâye, II, 101). Buna göre, yolculuğa başlayıp şehrin meskûn mahallinden çıkan kimse dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılar.

Günümüzde şehirler genişlemiş, İstanbul örneğinde olduğu gibi, iki ucu arasındaki mesafe neredeyse sefer mesafesi olacak kadar uzamıştır. Bu nedenle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan kimseler, yolculuğa kendi araçlarıyla çıktıklarında, ikamet ettikleri ilçenin belediye sınırlarını geçtikleri andan itibaren seferî sayılırlar ve haklarında seferîlik hükümleri sabit olur. Yolculuğa otobüs, tren, uçak ve gemi gibi umumi vasıtalarla çıkılması halinde ise seferiliğin başlangıç noktası olarak otogar, gar, havalimanı ve limanlar esas alınabilir.

Seferi olan kişi cuma namazını nasıl kılar?

Cuma namazının şartlarından biri mukim olmaktır. Bir kimse mukim değilse 90 km’yi aşan yolculuğu çıkmışsa bu kişi cumayla hükümlü değildir. Fakat gittiği yerde cuma kılınıyorsa ve cuma namazına iştirak ederse bu cuma namazı geçerlidir. Bu kişi tekrar öğlen namazını kılmak zorunda değildir. Çünkü bir vakit için kılınması gereken bir farz namazdır. Kişi cuma kılamaz ise yerine öğle namazı kılmak zorundadır.

Seferî olan bir kimse seferi olamyan imamın arkasında namazını nasıl kılar?

Seferî olan bir kimse, mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 269). Zira Resûlullah (s.a.s.), “İmam kendisine uyulsun diye imam olmuştur” (Buhârî, Salât, 18) buyurarak, cemaatin namazının, imamın namazıyla aynı olması gerektiğini ifade etmiştir. Seferî olan kişi, vakit içinde mukim bir imama uyup namazını imamla beraber tamamlamadan selam verirse, kıldığı bu namaz geçerli olmaz. Bu durumda namazı geçersiz olan kimse, aynı namazı yeniden tek başına kılarken dört rekât olarak değil iki rekât olarak kılar.