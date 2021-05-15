Şehir dışına çıkanlar nasıl seyahat edecek? Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahate izin var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tam kapanma ve kademeli normalleşme konusunda son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı itibariyle tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız."

Tam kapanma ne zaman bitecek?

Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak. Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.

Şehir dışına çıkanlar nasıl seyahat edecek?

Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor. Tam kapanma bitmeden şehirler arası seyahat edecekler e devlet üzerinden seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Eğer 17 Mayıs’tan sonra tam kapanma bitmesi durumunda Kabineden çıkacak karar doğrultusunda şehirler arası seyahatlerin nasıl olacağı da açıklanmış olacak.