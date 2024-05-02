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Yaşam Şehidin son türküsü duygulandırdı!
Yaşam

Şehidin son türküsü duygulandırdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 12:24:00 -

Şırnak’ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen’in silah arkadaşıyla birlikte ‘neredesin sen’ adlı türküyü söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

Şehit Şen’in acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin cenazesi dün memleketi Manavgat ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından törenle toprağa verilirken, şehide ait son görüntüler de ortaya çıktı. Silah arkadaşının kayda aldığı görüntülerde Şen, ‘Neredensin sen’ adlı türküyü söylediği görüldü.

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