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Gündem Şehidin cenazesi memleketine uğurlanacak
Gündem

Şehidin cenazesi memleketine uğurlanacak

Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım’ın cenazesi, yarın memleketi Ankara'ya uğurlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 00:55:00 -
Şehidin cenazesi memleketine uğurlanacak

Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım’ın cenazesi, yarın GAP Havaalanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara’ya uğurlanacak.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Binbaşı Mete Yıldırım yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cenazesi Ankara'ya uğurlanacak

 

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan şehit Binbaşı Yıldırım’ın cenazesi, yarın GAP Havaalanı’nda düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara’ya uğurlanacak.

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