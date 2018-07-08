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Şehidin cenazesi İstanbul'a gönderildi!

Ağrı'nın Doğubeyazıt'ta elbombasının kazara patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Semih Korkut'uncenazesi İstanbul'a gönderildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:54
Şehidin cenazesi İstanbul'a gönderildi!

Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Silah arkadaşlarınca araçtan alınan Korkut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tören alanına bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Korkut'un öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Palandöken İlçe Müftüsü Abdürrahim Kotan şehit için dua edip helallik istedi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, memleketine götürülmek üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konuldu.

Törene, 9 Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve askeri erkan katıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı mevkisinde, hudut birliğinde bir el bombasının kazara patlaması sonucu ağır yaralanan Korkut, kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Patlamada iki uzman çavuş da yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:54
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