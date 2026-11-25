Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı! Şehadet haberini alan ailesi yıkıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'de düşen askeri helikopterde şehit olan 41 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı. Haber ailesini yasa boğarken, evli ve 2 çocuk babası şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın acı haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, evli ve 2 çocuk babası olan 41 yaşındaki Erarslan'ın ailesi yasa boğuldu.
ACI HABER KAYSERİ'DEKİ AİLESİNE VERİLDİ
Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi askeri helikopter, Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın (41) şehadet haberi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.
BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Askeri yetkililerin verdiği acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ulaşmasıyla birlikte evden feryatlar yükseldi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Muhammed Nurullah Erarslan'ın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
5 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde şehit olan 5 askerin isimlerini açıkladı. Şehit askerlerin isimleri şöyle:
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl
Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut
Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan
Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ
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