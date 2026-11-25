İstanbullulara metro uyarısı!
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İstanbul Valiliği, bugün saat 15.00 itibarıyla M2 metro hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’ten itibaren M2 metrosunun Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.
Valiliğin duyurduğu karar kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu yolcu giriş ve çıkışına kapatılacak. F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında da seferler durdurulacak.
Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları da kapalı olacak. Yolcular istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabilecek.