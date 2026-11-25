"Bilgisayar oyunları maalesef genç zihinleri işgal ediyor ve yanlış yönde yönlendiriyor" Gelişen ve değişen dünyadan dijitalleşen bir dünyaya doğru evrildiğimizi belirten Yeşilay Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Bu dijitalleşen dünyaya evriliyoruz değil evrildik. O yüzden de artık oyunlarımız sokaklardan, mahallelerden, sitelerden evlere taşındı. Evler de ekranın karşısında. Bu arada sadece evlerde değil, Yolda giderken tramvayda, otobüste, hatta ne bileyim okulda bu teneffüs aralarında bile çocukların ellerinde, gençlerin ellerinde ekranları görebiliyoruz. Tabii bu ekranlarda çocuklarımız ve gençlerimiz genellikle ne yapıyor? Bilgisayar oyunu oynuyorlar. Maalesef bilgisayar oyunları hani bir taraftan tamam belki güzel vakit geçirilebiliyor, eğlenceli vakit geçirilebiliyor ama diğer taraftan bilinçaltlarına olumsuz şeyler yüklenebiliyor. Nedir bu olumsuz şeyler? Şiddet. Şiddet, bilgisayar oyunlarında maalesef oldukça yoğun bir şekilde işleniyor. Hepimizin de şu son günlerde malum olduğu üzere bazı oyunların yeni versiyonları çıktı. Bu yeni versiyonlarda açıkçası daha öncekinde adam öldürme, araba hırsızlığı gibi durumlardan dolayı bilgisayar oyunları maalesef genç zihinleri işgal ediyor ve yanlış yönde yönlendiriyor" dedi.